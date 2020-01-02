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02 января 2020, четверг, 19:05 70
Жизнь 2020-01-02T19:20:25+02:00
Українські Новини
В первый день нового года под Киевом расцвели подснежники

В первый день нового года под Киевом расцвели подснежники

Ярина Вацяк
Новый год, Аномальное потепление, Цветы, 1 января, Подснежники
Подснежники расцвели 1 января. Фото: Татьяна Ростовская/facebook
Подснежники расцвели 1 января. Фото: Татьяна Ростовская/facebook

Первого января в Вышгороде под Киевом зацвели первые в этом году цветы - подснежники, в то время, как синоптики прогнозируют морозы и снегопады. 

Фото опубликовала Татьяна Ростовская‎ в группе города Вышгород в социальной сети Facebook.

"1 января. Вышгород. Сказка "12 месяцев". Кому подснежников?!" - написала она.

Как говорится на сайте "Огород.Садовод.ком", период расцветания подснежников зависит преимущественно от климатической зоны. Так, белые колокольчики могут появиться как в ранний весенний период, чаще всего, в начале марта – начале апреля, так и в начале зимы, то есть в декабре-январе (что характерно для регионов с теплым климатом и мягкими зимами).

Подснежник лесной занесен в Красную книгу как исчезающий вид с 1981 года, а значит рвать и собирать его в лесу для того, чтобы сформировать букет подснежников – запрещается.

Подснежники расцвели 1 января. Фото: Татьяна Ростовская/facebookПодснежники расцвели 1 января. Фото: Татьяна Ростовская/facebook

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в течение 2019 температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11. Из-за аномально теплого декабря, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Тем временем Николай Кульбида отметил, что похолодания этой зимой будут, но они будут не сильными и не долгими

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