Звільнений Асєєв зняв банер "Free Aseyev" з балкона редакції "Тижня"

Станіслав Асєєв зняв з балкона редакції видання "Український тиждень" в Києві банер з написом "Free Aseyev". Про це повідомляється на сторінці "Тижня" у Facebook.

Так, повідомляється, що Асєєв зняв банер разом з головним редактором "Тижня" Дмитром Крапивенко і Олександром Демченко з Радіо Свобода.

"Сьогодні відбулася символічна подія: Стас разом з головним редактором "Тижня" Дмитром Крапивенкос і Олександром Демченком з радіо "Свобода" зняли з балкона редакції плакат "Free Asyeyev", який у листопаді 2019-го повісили журналісти на знак солідарності з ув'язненим колегою" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед тим, як Асєєв потрапив у полон, він був автором у цьому виданні.

Як повідомляли Українські Новини, українського журналіста Асєєва звільнили з полону в рамках обміну.

Також 29 грудня 2019 року обмін полоненими відбувся, додому повернулися 76 українців.

Раніше Європейська федерація журналістів вимагала від "ДНР" звільнити журналіста Асєєва.