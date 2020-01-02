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02 січня 2020, четвер, 19:45 7
Суспільство 2020-01-02T19:56:00+02:00
Українські Новини
Звільнений Асєєв зняв банер "Free Aseyev" з балкона редакції "Тижня"

Звільнений Асєєв зняв банер "Free Aseyev" з балкона редакції "Тижня"

Анна Рудык
Станіслав Асєєв, Журналісти, Обмін полоненими
Асєєв знімає банер
Асєєв знімає банер "Free Aseyev". Фото: Facebook/Тиждень

Станіслав Асєєв зняв з балкона редакції видання "Український тиждень" в Києві банер з написом "Free Aseyev". Про це повідомляється на сторінці "Тижня" у Facebook.

Так, повідомляється, що Асєєв зняв банер разом з головним редактором "Тижня" Дмитром Крапивенко і Олександром Демченко з Радіо Свобода.

"Сьогодні відбулася символічна подія: Стас разом з головним редактором "Тижня" Дмитром Крапивенкос і Олександром Демченком з радіо "Свобода" зняли з балкона редакції плакат "Free Asyeyev", який у листопаді 2019-го повісили журналісти на знак солідарності з ув'язненим колегою" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед тим, як Асєєв потрапив у полон, він був автором у цьому виданні.

Як повідомляли Українські Новини, українського журналіста Асєєва звільнили з полону в рамках обміну.

Також 29 грудня 2019 року обмін полоненими відбувся, додому повернулися 76 українців.

Раніше Європейська федерація журналістів вимагала від "ДНР" звільнити журналіста Асєєва.

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