У перший день нового року під Києвом розквітли проліски

Першого січня у Вишгороді під Києвом зацвіли перші в цьому році квіти - підсніжники, в той час, як синоптики прогнозують морози і снігопади.

Фото опублікувала Тетяна Ростовська у групі міста Вишгород в соціальній мережі Facebook.

"1 січня. Вишгород. Казка "12 місяців". Кому пролісків?!" - написала вона.

Як йдеться на сайті "Город.Садовод.ком", період розквіту пролісків залежить переважно від кліматичної зони. Так, білі дзвіночки можуть з'явитися як у ранній весняний період, найчастіше, на початку березня – на початку квітня, так і на початку зими, тобто в грудні-січні (що характерно для регіонів з теплим кліматом і м'якими зимами).

Пролісок лісовий занесений в Червону книгу як зникаючий вид з 1981 року, а значить рвати і збирати його в лісі для того, щоб сформувати букет підсніжників – забороняється.

Розквітли підсніжники 1 січня. Фото: Тетяна Ростовська/facebook

Як повідомляли Українські Новини", у Києві протягом 2019 температурні рекорди були побиті 36 разів, причому найбільше в червні - 11. Через аномално теплий грудень, метеорологічна зима в столиці ще не прийшла.

Тим часом Микола Кульбіда зазначив, що похолодання цієї зими будуть, але вони не будуть сильними та не довгими.