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02 січня 2020, четвер, 19:05 5
Життя 2020-01-02T19:23:01+02:00
Українські Новини
У перший день нового року під Києвом розквітли проліски

У перший день нового року під Києвом розквітли проліски

Ярина Вацяк
Новий рік, Аномальне потепління, 1 січня, Квіти, підсніжники
Розквітли підсніжники 1 січня. Фото: Тетяна Ростовська/facebook
Розквітли підсніжники 1 січня. Фото: Тетяна Ростовська/facebook

Першого січня у Вишгороді під Києвом зацвіли перші в цьому році квіти - підсніжники, в той час, як синоптики прогнозують морози і снігопади.

Фото опублікувала Тетяна Ростовська у групі міста Вишгород в соціальній мережі Facebook.

"1 січня. Вишгород. Казка "12 місяців". Кому пролісків?!" - написала вона.

Як йдеться на сайті "Город.Садовод.ком", період розквіту пролісків залежить переважно від кліматичної зони. Так, білі дзвіночки можуть з'явитися як у ранній весняний період, найчастіше, на початку березня – на початку квітня, так і на початку зими, тобто в грудні-січні (що характерно для регіонів з теплим кліматом і м'якими зимами).

Пролісок лісовий занесений в Червону книгу як зникаючий вид з 1981 року, а значить рвати і збирати його в лісі для того, щоб сформувати букет підсніжників – забороняється.

розцвіли Проліски 1 січня. Фото: Тетяна Ростовська/facebookРозквітли підсніжники 1 січня. Фото: Тетяна Ростовська/facebook

Як повідомляли Українські Новини", у Києві протягом 2019 температурні рекорди були побиті 36 разів, причому найбільше в червні - 11. Через аномално теплий грудень, метеорологічна зима в столиці ще не прийшла.

Тим часом Микола Кульбіда зазначив, що похолодання цієї зими будуть, але вони не будуть сильними та не довгими.

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