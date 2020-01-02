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  • Давайте вже після свят: як почати новий рік з користю для психічного здоров'я
02 січня 2020, четвер, 18:06 6
Життя 2020-01-02T19:45:01+02:00
Українські Новини
Давайте вже після свят: як почати новий рік з користю для психічного здоров'я

Давайте вже після свят: як почати новий рік з користю для психічного здоров'я

Ярина Вацяк
Уляна Супрун, поради лікарів на Новий рік, поради психолога, Новий рік
Як почати досягати мети. Фото: facebook.com/ulanasuprun
Як почати досягати мети. Фото: facebook.com/ulanasuprun

Почати виконувати передноворічні обіцянки собі

варто не першого січня, а тоді, коли ви по-справжньому готові до змін. Якщо запланували з нового року займатися спортом чи вивчити мову не варто силувати себе лиш тому, що кругла дата видається красивою і символічною для початку оновлення.

Про це йдеться в дописі Уляни Супрун на її сторінці в соцмережі Facebook.

"Пам'ятайте, після Нового року ваше життя ніяк не зміниться, якщо ви не почнете щось робити. Або якщо ви не приймете рішення, що вам не потрібні зміни. Головне — розуміти, чи не шкодять очікування жити сьогоднішнім днем і чи комфортно вам запроваджувати зміни. Прийміть це рішення свідомо і переконайтеся у тому, що ваше бажання не залежить від інших", - йдеться в ньому.

Як розпочати Новий рік з користю для психічного здоров'я:

  • Якщо ви вже відклали гроші на абонемент у спортзал, але не впевнені, коли саме почнете тренування, спершу оцініть своє реальне бажання та можливості.
  • Визначте плюси і мінуси від реалізації та нереалізації бажаного. Проаналізуйте результат та зрозумійте, чи приносить вам це вигоду.
  • Почніть із маленького. Придбайте підручник з іноземної мови, відкладіть кошти на відпустку, знайдіть однодумців та домовтеся про зустріч. Якщо до мети наближатися маленькими кроками, можна не помітити і досягти її.
  • Пишайтеся собою, адже ви зламали систему. Замість того, аби знову відкладати справу на наступний понеділок, ви взялися за неї.
  • Тіште себе за хороший результат або спробу.
  • Діліться змінами з близькими.

Українські Новини раніше писали про те, які принципи допоможуть зберегти здоров'я на свята а також про прийоми, які допоможуть впоратися з тривожністю.

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