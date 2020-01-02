Давайте вже після свят: як почати новий рік з користю для психічного здоров'я

Почати виконувати передноворічні обіцянки собі

варто не першого січня, а тоді, коли ви по-справжньому готові до змін. Якщо запланували з нового року займатися спортом чи вивчити мову не варто силувати себе лиш тому, що кругла дата видається красивою і символічною для початку оновлення.

Про це йдеться в дописі Уляни Супрун на її сторінці в соцмережі Facebook.

"Пам'ятайте, після Нового року ваше життя ніяк не зміниться, якщо ви не почнете щось робити. Або якщо ви не приймете рішення, що вам не потрібні зміни. Головне — розуміти, чи не шкодять очікування жити сьогоднішнім днем і чи комфортно вам запроваджувати зміни. Прийміть це рішення свідомо і переконайтеся у тому, що ваше бажання не залежить від інших", - йдеться в ньому.

Як розпочати Новий рік з користю для психічного здоров'я:

Якщо ви вже відклали гроші на абонемент у спортзал, але не впевнені, коли саме почнете тренування, спершу оцініть своє реальне бажання та можливості.

Визначте плюси і мінуси від реалізації та нереалізації бажаного. Проаналізуйте результат та зрозумійте, чи приносить вам це вигоду.

Почніть із маленького. Придбайте підручник з іноземної мови, відкладіть кошти на відпустку, знайдіть однодумців та домовтеся про зустріч. Якщо до мети наближатися маленькими кроками, можна не помітити і досягти її.

Пишайтеся собою, адже ви зламали систему. Замість того, аби знову відкладати справу на наступний понеділок, ви взялися за неї.

Тіште себе за хороший результат або спробу.

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