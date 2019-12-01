Качели, плацебо и обман разума: приемы, которые помогут справиться с тревожностью

Люди, страдающие от тревожности, часто не могут сосредоточится, это мешает нормальному ритму жизни и может пагубно влиять на здоровье. Чувство тревожности может подвести в ответственных ситуациях - на собеседовании, экзамене или в других важных событиях. В то же время, справиться с тревожностью и успокоиться не так просто, как побороть страх.

Психолог Павел Зыгмантович в своем блоге рассказал, какие приемы могут помочь успокоиться и как выйти из состояния тревожности.

Все на качели

Почему родители покачивают своих малышей, когда успокаивают или засыпляют их? Потому лишь, что это работает — укачиваемый ребенок быстрее успокаивается и быстрее засыпает.

А почему это работает? Видимо, дело в том, что вестибулярный аппарат каким-то образом связан с нашей активностью и мягкое покачивание эту самую активность снижает. Мы становимся мягче и спокойнее.

Например, если сделать кровать, которая будет равномерно и несильно покачиваться в течение всей ночи, то у спящего на такой кровати человека улучшится сон и память.

А если человек каждый день качается на простых качелях столько, сколько ему нравится, у него тоже случаются приятные перемены — нормализуется артериальное давление, дыхание, улучшается засыпание и снижается тревожность.

Теперь, кстати, понятно, почему у детей, которые много качаются на качелях, хорошее настроение.

Что любопытно, можно влиять на вестибулярный аппарат и по-другому.

В свежем исследовании французские психологи использовали так называемую гальваническую вестибулярную стимуляцию. Это очень слабый ток, который подается человеку в область за ушами (поближе к внутреннему уху). Оказалось, что это тоже успокаивает — уровень тревожности у участников эксперимента заметно снизился.

По этой же причине многих успокаивает езда на автомобиле на загородных трассах — во время движения автомобиль покачивается. А это снижает возбуждение и, как следствие, тревогу.

В общем, если почувствуете тревогу — ищите качели.

Обман разума

Не так давно немецкие психологи нашли необычный способ работы с тревогой. Они скармливали студентам плацебо-таблетки и смотрели на результат.

Самое увлекательное в этом эксперименте было вот что — экспериментаторы предупреждали студентов, что таблетки не работают.

Именно так, вы все поняли правильно. Студентам экспериментальной группы говорили: "Короче, вот вам таблетки, которые не содержат никаких лекарств и вообще неактивны, но они могут создать мощный эффект плацебо. Просто ваш организм может на автоматически отреагировать на такие пустышки — и даже не важно, как вы к этому относитесь. Главное — принимайте два раза в день".

Что в итоге? Все правильно — студенты, принимавшие пустышки, стали тревожиться меньше. Экзамен они лучше не сдали, ну так ведь и не в этом была цель.

Экспериментаторы просто хотели проверить — можно ли снизить тревогу человека, просто скормив ему заведомо неработающие таблетки. Оказалось — да, можно. Даже если человек знает, что принимает пустышку, он может успокоиться.

Тут надо отметить вот что — плацебо не лечит. Плацебо работает только на уровне психологии — успокоиться, настроиться, отвлечься от боли. Болезни же пустышками не вылечить.

С другой стороны, тревогу перед экзаменом или синдром раздраженного кишечника таким образом снять можно. Даже если предупредить человека, что в таблетках, которые он принимает, нет вообще никакого действующего вещества.

Встреча с реальностью

Еще один замечательный прием в работе с тревожностью — убедиться, что для тревоги нет оснований.

Здесь схема очень проста — нужно записать свой страх и посмотреть, реализуется ли он. Почему записать? Потому что необходимо фиксированное свидетельство — вот таким был мой страх, вот про это была моя тревожность. Это не позволит задним числом "переписать" воспоминание и решить, что боялись вы вовсе не того, что случилось.

Пример. Допустим, человек боится, что пока его нет дома, там случится пожар. Следовательно, так и нужно записать: "Пока меня не будет дома, случится пожар". Затем, по возвращении домой, нужно проверить — как там с пожаром? После проверки можно написать, мол, а пожара-то не случилось, ура!

Как показывают исследования, такой подход, во-первых, показывает человеку надуманность страхов. Во-вторых, он, показав эту надуманность, снижает их.

Тревожность проходит, и человек дышит легче. Этот способ дешев и по надежности, пожалуй, превосходит все остальные.

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