"Кладовище" дерев: на вулицях Запоріжжя кинули нерозпродані ялинки

1 січня на вулицях Запоріжжя виявили кинуті нерозпродані перед Новим роком ялинки. Про це у Facebook повідомляють місцеві жителі. Так, кинуті ялинки з'явилися на вулицях міста після новорічної ночі. Замість утилізації деякі підприємці вирішили просто кинути нерозпродані ялинки посеред вулиці. "Всіх з новим 2020 роком. А це для тих, кому не вистачило ялинок, але дуже хочеться", - написала мешканка Запоріжжя Юлія Вікторівна. Також в соцмережі вона опублікувала фото ялинок, кинутих у Хортицькому районі міста. Нерозпродані ялинки в Запоріжжі. Фото: Юлія Вікторівна\/Фейсбук Також неприбрані після торгівлі ялинки залишилися на вулиці Гудименка. "Коли до ділків дійде, що багато людей вже ставлять штучні ялинки, щоб берегти природу", - зазначила Жанна Воробей. Як повідомляли Українські Новини, в окупованому Криму продавали ялинки з Івано-Франківської області. Раніше головна ялинка України вже загорілася кольорами північного сяйва. Тим часом Київ відкрив 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок. А в новорічну ніч рухнула головна ялинка в Хмельницькій області.