"Кладовище" дерев: на вулицях Запоріжжя кинули нерозпродані ялинки

1 січня на вулицях Запоріжжя виявили кинуті нерозпродані перед Новим роком ялинки. Про це у Facebook повідомляють місцеві жителі.

Так, кинуті ялинки з'явилися на вулицях міста після новорічної ночі.

Замість утилізації деякі підприємці вирішили просто кинути нерозпродані ялинки посеред вулиці.

"Всіх з новим 2020 роком. А це для тих, кому не вистачило ялинок, але дуже хочеться", - написала мешканка Запоріжжя Юлія Вікторівна.

Також в соцмережі вона опублікувала фото ялинок, кинутих у Хортицькому районі міста.

Нерозпродані ялинки в Запоріжжі. Фото: Юлія Вікторівна/Фейсбук

Також неприбрані після торгівлі ялинки залишилися на вулиці Гудименка.

"Коли до ділків дійде, що багато людей вже ставлять штучні ялинки, щоб берегти природу", - зазначила Жанна Воробей.

Як повідомляли Українські Новини, в окупованому Криму продавали ялинки з Івано-Франківської області.

Раніше головна ялинка України вже загорілася кольорами північного сяйва.

Тим часом Київ відкрив 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок.

А в новорічну ніч рухнула головна ялинка в Хмельницькій області.