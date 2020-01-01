Ветром сдуло: в новогоднюю ночь рухнула главная елка в Хмельницкой области

В Хмельницкой области в городе Дунаевцы не устояла главная новогодняя елка. После того, как поднялся сильный ветер, праздничное дерево упало.

Как сообщает паблик города в Facebook, сотрудники коммунальных предприятий оперативно укрепили главную новогоднюю елку города Дунаевцы.

"Елка не выдержала напора порывов ветра и получила повреждения несущей трубы. О существенном ухудшении погодных условий еще несколько дней назад было дано предупреждения Гидрометеоцентром. Праздничную новогоднюю развлекательную программу возле главной елки планируют начать в 2:00 ночи 1 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Елка упала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua

Напомним, ранее сообщалось, что уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

В Киеве утром после Нового года пошел снег.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.