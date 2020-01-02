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02 января 2020, четверг, 14:15 31
Общество 2020-01-02T14:45:01+02:00
Українські Новини
Киев открыл 15 пунктов для утилизации новогодних елок

Киев открыл 15 пунктов для утилизации новогодних елок

Елизавета Драбкина
Новый год, новогодняя елка, Елка, Утилизация

Киевская городская государственная администрация (КГГА) открыла 15 пунктов для утилизации новогодних елок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести к 15 пунктам сбора, которые открылись сегодня во всех районах Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что собранные дерева переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.

Указано, что презентация работы пункта приема переработки елок состоится 10 января.

Адреса пунктов приема:

  1. просп. Голосеевский, 87-г
  2. ул. Тростянецкая, 58-А
  3. ул. Электротехническая, 26
  4. ул. Освободителей, 6
  5. просп. С. Бандеры, 26-А
  6. ул. Железнодорожное шоссе, 61
  7. ул.Дмитриевская, 16-А (производственная база).
  8. Ул. Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки")
  9. ул. Новополевая, 95-А
  10. спуск Герцена, 6.
  11. Бориспольское шоссе, 23 км
  12. просп. Броварской, 2а
  13. ул. Радистов, 1-в
  14. Никольское лесничество
  15. Броварское лесничество, кв №72

Как сообщали Українськi Новини, более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря.

А вот первую новогоднюю елку-2020 в Украине установили еще в конце ноября в Берегово.

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