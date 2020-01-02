Киев открыл 15 пунктов для утилизации новогодних елок

Киевская городская государственная администрация (КГГА) открыла 15 пунктов для утилизации новогодних елок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести к 15 пунктам сбора, которые открылись сегодня во всех районах Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что собранные дерева переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.

Указано, что презентация работы пункта приема переработки елок состоится 10 января.

Адреса пунктов приема:

просп. Голосеевский, 87-г ул. Тростянецкая, 58-А ул. Электротехническая, 26 ул. Освободителей, 6 просп. С. Бандеры, 26-А ул. Железнодорожное шоссе, 61 ул.Дмитриевская, 16-А (производственная база). Ул. Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки") ул. Новополевая, 95-А спуск Герцена, 6. Бориспольское шоссе, 23 км просп. Броварской, 2а ул. Радистов, 1-в Никольское лесничество Броварское лесничество, кв №72

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