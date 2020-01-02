У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів

В той час, як синоптики прогнозують морози і снігопади на початку січня, у Києві протягом 2019 року температурні рекорди було побито 36 разів, причому найбільше у червні – 11.

Такі дані наводять кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за погодними підсумками найтеплішого року у столиці за 139 років.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,6°С, що на 2,9°С перевищує кліматичну норму і таким чином він виявився рекордним з 1881 року.

Теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла +23,6°С і він став найтеплішим за період спостережень. Також жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря в Києві перевищувала +15 °С. Але цього року, а саме 18 грудня вона піднялась до +15,2 °С.

Найхолодніше було 9 січня – -14,4°С, найспекотніше – 13 серпня, коли температура у затінку досягала рівно +35,0°С.

Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала.

Крім того, за даними метеорологів, опадів на проспекті Науки, 37 випало 521 мм, що відповідає 80% кліматичної норми. Однак розподілились вони дуже нерівномірно – понад півтори місячні норми у травні, а осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір опадів спостерігався кожного місяця, починаючи із червня.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом Микола Кульбіда зазначив, що в 2019 році були зафіксовані значні підвищення температури і влітку, і взимку, похолодання цієї зими будуть, але вони не будуть сильними та не довгими.