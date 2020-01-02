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  • Новий контракт на транзит газу: Вітренко розповів, скільки "Газпром" буде платити "Нафтогазу"
02 січня 2020, четвер, 15:12 7
Економіка 2020-01-02T16:00:02+02:00
Українські Новини
Новий контракт на транзит газу: Вітренко розповів, скільки "Газпром" буде платити "Нафтогазу"

Новий контракт на транзит газу: Вітренко розповів, скільки "Газпром" буде платити "Нафтогазу"

Ярина Вацяк
українсько-російські відносини, Юрій Вітренко, Нафтогаз, Газпром, транзит газу

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що компанія "Газпром" (Росія) буде платити "Нафтогазу" щонайменше 32 доларів за транзит 1 тис. куб. м газу.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 млрд куб. м в 2020 році і потім по 40 млрд на наступні 4 роки, тобто 225 млрд кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів заздалегідь заброньованих потужностей "Газпром" заплатить щонайменше 32 доларів", - написав Вітренко.

Також він додав, що некоректно порівнювати новий і попередній контракти на транзит газу, оскільки в новому контракті змінився принцип оплати "Газпромом" послуг газотранспортної системи.

"За старим контрактом "Газпром" щомісяця платив за обсяг протранспортованого газу, за новим контрактом - за заброньовані потужності на точках входу і виходу", - підсумував Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, Державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" транспортувала в Європу перші обсяги газу за новим транзитним контрактом з компанією "Газпром" (Росія).

27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

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