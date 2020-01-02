Новий контракт на транзит газу: Вітренко розповів, скільки "Газпром" буде платити "Нафтогазу"

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що компанія "Газпром" (Росія) буде платити "Нафтогазу" щонайменше 32 доларів за транзит 1 тис. куб. м газу.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 млрд куб. м в 2020 році і потім по 40 млрд на наступні 4 роки, тобто 225 млрд кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів заздалегідь заброньованих потужностей "Газпром" заплатить щонайменше 32 доларів", - написав Вітренко.

Також він додав, що некоректно порівнювати новий і попередній контракти на транзит газу, оскільки в новому контракті змінився принцип оплати "Газпромом" послуг газотранспортної системи.

"За старим контрактом "Газпром" щомісяця платив за обсяг протранспортованого газу, за новим контрактом - за заброньовані потужності на точках входу і виходу", - підсумував Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, Державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" транспортувала в Європу перші обсяги газу за новим транзитним контрактом з компанією "Газпром" (Росія).

27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.