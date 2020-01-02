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02 січня 2020, четвер, 14:17 10 Документ
Політика 2020-01-02T14:35:22+02:00
Українські Новини
Богдан керує стратегічними комунікаціями з інформбезпеки держави

Богдан керує стратегічними комунікаціями з інформбезпеки держави

Виолетта Чайковская
робоча група, Офіс президента, Андрій Богдан, Богдан, інформполітика, інформбезпека, інформаційна безпека
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Після того як керівник Офісу Президента Андрій Богдан вирішив збирати у Зеленського щопонеділка Кабмін і Раду для обговорення головних політичних подій, він створив робочу групу зі стратегічних комунікацій для забезпечення інформаційної безпеки держави.

Про це йдеться в розпорядженні Богдана від 8 листопада, копія котрого є в розпорядженні Українських Новин.

"З метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо створення та функціонування системи стратегічних комунікацій для забезпечення інформаційної безпеки держави утворити робочу групу зі стратегічних комунікацій", - сказано в ньому.

Керівником робочої групи Богдан призначив самого себе, заступником - свого заступника в Офісі Президента з питань інформаційної безпеки Кирила Тимошенка.

Також до складу групи увійшла прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель і генеральний директор директорату з питань інформаційної політики Офісу Ірина Побєдоносцева.

За згодою до групи призначені керівник служби інформ- і кібербезпеки апарату РНБО та керівники структурних підрозділів з питань інформполітики 23 органів.

Йдеться про Верховну Раду, Кабінет Міністрів та 6 міністерств, Генштаб Збройних сил, Генпрокуратуру, Службу безпеки України, Національну поліцію та гвардію, Держбюро розслідувань, Державну прикордонну та податкову служби, а також про Національну раду і Держкомітет з телебачення і радіомовлення, національне інформаційне агентство "Укрінформ" та інші.

Всього в складі робочої групи затверджено 28 осіб, але за рішенням Богдана до її роботи можуть залучатися представники державних органів та експерти.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Богдан створив комісію з відбору Зеленському кандидатів у глави місцевих адміністрацій, зобов'язавши її членів "дотримуватися високої культури спілкування".

А в листопаді Богдан залишився без зарплати в Офісі Президента.

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