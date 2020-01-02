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02 січня 2020, четвер, 14:15 11
Суспільство 2020-01-02T14:44:16+02:00
Українські Новини
Київ відкрив 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок

Київ відкрив 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок

Елизавета Драбкина
Новий рік, Новорічні ялинки, Ялинки, Утилізація

Київська міська державна адміністрація (КМДА) відкрила 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"Свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва зможуть принести до 15 пунктах збору, що відкрилися сьогодні в усіх районах Києва", - сказано в ньому.

Наголошується, що зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Зазначено, що презентація роботи пункту прийому переробки ялинок відбудеться 10 січня.

Адреси пунктів прийому:

  1. просп. Голосіївський, 87-г
  2. вул. Тростянецька, 58-А
  3. вул. Електротехнічна, 26
  4. вул. Визволителів, 6
  5. просп. С. Бандери, 26-А
  6. вул. Залізничне шосе, 61
  7. вул.Дмитрівська, 16-а (виробнича база).
  8. вул. Бетховена, 8 (виробнича база парк «Совки»)
  9. вул. Новопольова, 95-А
  10. узвіз Герцена, 6
  11. Бориспільське шосе, 23 км
  12. просп. Броварський, 2а
  13. вул. Радистів, 1-в
  14. Микільське лісництво
  15. Броварське лісництво, кв №72

Як повідомляли Українські Новини, понад 100 тис. киян і гостей столиці зустріли Новий 2020 рік на Софійській площі в Києві.

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