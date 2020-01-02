Київ відкрив 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок

Київська міська державна адміністрація (КМДА) відкрила 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"Свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва зможуть принести до 15 пунктах збору, що відкрилися сьогодні в усіх районах Києва", - сказано в ньому.

Наголошується, що зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Зазначено, що презентація роботи пункту прийому переробки ялинок відбудеться 10 січня.

Адреси пунктів прийому:

просп. Голосіївський, 87-г вул. Тростянецька, 58-А вул. Електротехнічна, 26 вул. Визволителів, 6 просп. С. Бандери, 26-А вул. Залізничне шосе, 61 вул.Дмитрівська, 16-а (виробнича база). вул. Бетховена, 8 (виробнича база парк «Совки») вул. Новопольова, 95-А узвіз Герцена, 6 Бориспільське шосе, 23 км просп. Броварський, 2а вул. Радистів, 1-в Микільське лісництво Броварське лісництво, кв №72

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