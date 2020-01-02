Україна почала транзит газу в Європу за новим контрактом з "Газпромом"

Державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" транспортував в Європу перші обсяги газу новому транзитним контрактом з компанією "Газпром" (Росія).

Про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках", - йдеться в ньому.

Також у повідомленні підкреслюється, що ГТС працює в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу. Тариф на транзит газу для "Газпрому" протягом 5 років не зміниться.