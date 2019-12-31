Тариф на транзит газа для "Газпрома" в течение 5 лет не изменится, - Коболев

После того, 30 декабря "Нефтегаз", государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" и "Газпром" подписали договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что тариф на транзит природного газа для компании "Газпром" (Россия) в течении действия 5-летнего контракта не изменится.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Для "Газпрома" тариф (на транспортировку газа) почти не меняется, на гарантированные объемы. На объемы, которые они будут заказывать в дополнение к этому, будет больше", - сказал Коболев.

Также он отметил, что тариф на транспортировку газа в случае заказа "Газпромом" дополнительных объемов будет зависеть от решения Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.