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02 січня 2020, четвер, 11:03 6
Життя 2020-01-02T11:45:01+02:00
Українські Новини
Біля Офісу Президента відкрилась безкоштовна ковзанка

Біля Офісу Президента відкрилась безкоштовна ковзанка

Валерия Драгомирова
Зима, Офіс Президента України, ковзанка

У переддень Нового року в Києві біля Офісу Президента вперше було відкрито ковзанку. Про це повідомляє "Великий Київ".

Нова ковзанка на Банковій безкоштовна, як і прокат ковзанів (зі своїми теж можна) — при вході дають жетон для обміну на ковзани. Всі ковзани нові, від 27 до 45 розміру, але без заточки, тому трохи слизькі на поворотах.

Також тут є надувний намет, всередині якого можна перевзутися, залишити речі і погрітися.

Наголошується, що палити на ковзанці, а також поруч з ним суворо заборонено. Поруч патрулюють поліцейські і можна отримати штраф 200 гривень.

Ковзанка відкрита з 10:00 до 20:00, але катання розбито на сеанси — сеанс катання одну годину, а потім перерва 30 хв на очищення льоду. В один час на ковзанці може кататися до 40 чоловік, найбільший ажіотаж — після обіду.

Як повідомляли Українські Новини, монтувати ковзанку біля Офісу Президента почали ще на початку грудня. Також повідомлялося, що ковзанку встановлюють за 1,5 млн гривень.


Тим часом у Києві взимку відкриють шість безкоштовних ковзанок. Ковзанки мають запрацювати після того, як температура повітря у Києві знизитися і стабільно буде триматися на позначці -7*С і нижче.

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