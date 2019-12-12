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  • Каток у Зеленского: организатор раскрыл стоимость и связь с акциями протестов
12 декабря 2019, четверг, 15:29 1241
Политика 2019-12-12T15:50:04+02:00
Українські Новини
Каток у Зеленского: организатор раскрыл стоимость и связь с акциями протестов

Каток у Зеленского: организатор раскрыл стоимость и связь с акциями протестов

Виолетта Чайковская
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Каток у Офиса Президента. Фото: УН
Каток у Офиса Президента. Фото: УН

Новогодний каток возле Офиса Президента на улице Банковой в Киеве устанавливает Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" по согласию с Государственным управлением делами (ГУД) за 1,5 млн гривен, при этом для граждан посещение будет бесплатным, но аренда коньков не предусмотрена. 

Об этом Українським Новинам сообщил директор "Экспоцентра Украины" Евгений Мушкин, к которому агентство обратилось, поскольку на ограждении вокруг будущего катка у Офиса написано, что это "Социальный проект в рамках филиала "Зимова країна на ВДНГ".

"Средства ВДНХ. Бюджет проекта катка составляет 1,5 млн грн", - сказал он.

"Зимова країна на ВДНГ" - проект Нацкомплекса "Экспоцентр Украины", который подчиняется Госуправлению делами.

В свою очередь ГУД подчиняется Президенту и занимается обеспечением деятельности главы государства, Верховной Рады, Кабинета Министров и других госорганов.

Мушкин сообщил, что установление катка в центре Киева было инициативой "Экспоцентра", а его монтаж возле Офиса Президента был согласован с ГУД.

"Идея возникла 2 недели назад. У нас было не очень много вариантов учитывая срок... Мы провели разговор с руководителем ГУД по такому социальному проекту в центре Киева и получили согласие сделать это прямо перед Офисом Президента", - сказал он.

На вопрос о том, почему была избрана именно такая локация, учитывая вопрос безопасности и проведение там в последние недели акций протестов директор "Экспоцентра" ответил, что "если бы акции продолжились, то проект не состоялся бы, а с точки зрения безопасности, это, пожалуй, одно из самых безопасных мест в Киеве".

Каток площадью 12 на 28 метров откроется в канун Нового года, примерно 28-29 декабря в зависимости от погодных условий, а проработает до 19 января.

Его посещение будет бесплатным, однако покататься можно будет только при наличии собственных коньков.

"Вход свободный, аренда коньков не предусмотрена", - сообщил Мушкин.

Он пояснил, что установлением этого катка "Экспоцентр" рассчитывает не на доход, а на популяризацию бренда ВДНХ, и, соответственно, на доход от тех мероприятий, которые проводятся там.

"Мы рассчитываем, что благодаря распространению информации будет популяризирован государственный бренд ВДНХ, наш социальный проект "Зимова країна на ВДНГ" посетит больше людей, и нам удастся увеличить поступления, чтобы за зимний сезон и в следующем году покрыть не только расходы на создание этого катка, но и на наши проекты по восстановлению инфраструктуры выставки", - сказал он.

В частности, "Экспоцентр" планиурет в 2020 году восстановить фонари по всей центральной площади ВДНХ, отремонтировать фонтаны и создать новую бесплатную детскую площадку на ВДНХ.

Как сообщали Українські новини, 2 октября в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера", в частности возле Офиса Президента периодически проходили акции "против капитуляции".

Комментируя их Зеленский пожаловался на аллергию на слово "капитуляция". Также Зеленский пожалел, что открыл Банковую и заявил, что акциями протестов у Офиса Президента воспользовался Путин на встрече "нормандской четверки" в париже.

10 декабря, после проведения "нормандского саммита" (встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона) "Рух опору капітуляції" свернул палаточный городок возле Офиса Президента.

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