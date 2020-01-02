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  • Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік
02 січня 2020, четвер, 10:05 19
Події 2020-01-02T11:15:02+02:00
Українські Новини
Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік

Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік

Елизавета Драбкина
Втрати бойовиків, Ситуація в зоні ООС, Донбас, війна на Донбасі

619 бойовиків були вбиті і 939 поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в 2019 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали:

безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб; озброєння та військової техніки – 110 одиниць", - сказано в ньому.

Наголошується, що Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання з відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 по 15 грудня 22 бойовики були вбиті і 22 поранені в результаті бойових дій в зоні ООС.

11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

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