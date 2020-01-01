Криза в ГБР: відомство визнало, що при Трубі не впоралося із завданнями

Державне бюро розслідувань (ДБР) визнало, що не справилося з завданнями і викликами в 2019 році.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, передають Українські Новини.

"Новостворене ДБР за підсумками 2019 року не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогоднішнього дня. Під час ознайомлення з його роботою встановлені суттєві порушення в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому та технічному забезпеченні", - йдеться в повідомленні.

Керівництво ДБР запрошує громадськість і колег для конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих і оперативних підрозділів.

ДБР також чекає докладної інформації про зловживання чиновників і правоохоронців, їх прихованих активах, корупційних зв'язках.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктову.

Також Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР).

Тим часом, 1 січня 2020 року, набув чинності закон про захист викривачів корупції, згідно з яким викривач має право на 10-відсоткове винагороду від предмета злочину або заподіяного державі збитку.