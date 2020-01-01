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01 января 2020, среда, 06:12 41
Судебная власть 2020-01-01T06:30:02+02:00
Українські Новини
Сдай коррупционера и получи 10%: закон о защите обличителей вступает в силу

Сдай коррупционера и получи 10%: закон о защите обличителей вступает в силу

Ярина Вацяк
закон о коррупции, Коррупционеры, сдача коррупционеров, Коррупция, борьба с коррупцией

Сегодня, 1 января 2020 года, вступает в силу закон о защите обличителей коррупции.

Обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба.

Он сможет пользоваться всеми видами правовой помощи, или привлечь адвоката для защиты прав и представительства.

Кроме того, появится запрет дискриминации обличителя и его близких.

Также обличителя нельзя будет осудить за причиненный ущерб через такое сообщение.

Это не касается заведомо ложной информировании о преступлении.

Как сообщали Українські Новини, перед выборами Президента Владимир Зеленский обещал, что в случае его прихода к власти за "сдачу коррупционеров" будет введено денежное вознаграждение. 

29 октября на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine", который прошел в Мариуполе премьер-министр Александр Гончарук и заявил, что сегодня коррупция в Украине на самом высоком уровне уже отсутствует.

Также Зеленский отдал приказ за 2 месяца искоренить коррупцию из сферы строительства и архитектуры.

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