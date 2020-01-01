Сдай коррупционера и получи 10%: закон о защите обличителей вступает в силу

Сегодня, 1 января 2020 года, вступает в силу закон о защите обличителей коррупции. Обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба. Он сможет пользоваться всеми видами правовой помощи, или привлечь адвоката для защиты прав и представительства. Кроме того, появится запрет дискриминации обличителя и его близких. Также обличителя нельзя будет осудить за причиненный ущерб через такое сообщение. Это не касается заведомо ложной информировании о преступлении. Как сообщали Українські Новини, перед выборами Президента Владимир Зеленский обещал, что в случае его прихода к власти за "сдачу коррупционеров" будет введено денежное вознаграждение. 29 октября на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine", который прошел в Мариуполе премьер-министр Александр Гончарук и заявил, что сегодня коррупция в Украине на самом высоком уровне уже отсутствует. Также Зеленский отдал приказ за 2 месяца искоренить коррупцию из сферы строительства и архитектуры.