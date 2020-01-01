Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото

Понад 100 тис. киян і гостей столиці зустріли Новий 2020 рік на Софійській площі в Києві. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини. Святковий настрій у головної ялинки країни створювали співачка Руслана, гурти "ТНМК" та "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, державний симфонічний оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra". 1 січня о 17:00 концерт на Софійській площі продовжився, з Новим роком киян і гостей міста привітають "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben і Андрій Стукало. Контрактову площу, де також організована святкова локація, в новорічну ніч відвідали більше 40 тис. киян і гостей столиці. Новий рік на Софійській площі. фото: КМДА За оперативною інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно - в підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного дзвінка. За інформацією департаменту охорони здоров'я, до медиків, які чергували у місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернень не надходило. Як повідомляли Українські Новини, Київ запалив новорічну ялинку на Софійській площі 19 грудня. А ось першу новорічну ялинку-2020 в Україні встановили ще в кінці листопада в Берегово. Тим часом, в Києві вранці після Нового року пішов сніг.