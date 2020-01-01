підписатися на розсилку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
01 січня 2020, середа, 18:22 21
Суспільство 2020-01-01T19:45:02+02:00
Українські Новини
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото

Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото

Надежда Комендантова
Новий рік-2020, Софійська площа в Києві
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk

Понад 100 тис. киян і гостей столиці зустріли Новий 2020 рік на Софійській площі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Святковий настрій у головної ялинки країни створювали співачка Руслана, гурти "ТНМК" та "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, державний симфонічний оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra".

1 січня о 17:00 концерт на Софійській площі продовжився, з Новим роком киян і гостей міста привітають "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben і Андрій Стукало.

Контрактову площу, де також організована святкова локація, в новорічну ніч відвідали більше 40 тис. киян і гостей столиці.

Новий рік на Софійській площі. фото: КМДАНовий рік на Софійській площі. фото: КМДА

За оперативною інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно - в підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного дзвінка.

За інформацією департаменту охорони здоров'я, до медиків, які чергували у місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернень не надходило.

Як повідомляли Українські Новини, Київ запалив новорічну ялинку на Софійській площі 19 грудня.

А ось першу новорічну ялинку-2020 в Україні встановили ще в кінці листопада в Берегово.

Тим часом, в Києві вранці після Нового року пішов сніг.

Більше новин про: Новий рік-2020 Софійська площа в Києві

Новини
Смолоскипна хода у Києві.
Тисячі націоналістів провели в Києві на смолоскипну ходу 19:24
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото 18:22
Ялинка впала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua
Вітром здуло: у новорічну ніч рухнула головна ялинка в Хмельницькій області 17:54
Заборона є, покарання немає: у поліції пояснили, чому не реагують на феєрверки 17:26
більше новин
Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той надав перевагу Швейцарії 21:30
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН 21:55
"Нафтогаз" і "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит газу 23:38 Доповнено
Українці на свята викидають їжі на 470 млн гривень 21:15
Опубліковано графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок на Новий рік 21:00
більше новин
Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
У Польщі сім українців затримані за запитів Росії про їх екстрадицію 09:33
Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності 06:12
Набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності 06:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok