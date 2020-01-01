Вітром здуло: у новорічну ніч рухнула головна ялинка в Хмельницькій області

У Хмельницькій області в місті Дунаївці не встояла головна новорічна ялинка. Після того, як піднявся сильний вітер, святкове дерево впало.

Як повідомляє паблік міста в Facebook, співробітники коммунальных підприємств оперативно зміцнили головну новорічну ялинку міста Дунаївці.

"Ялинка не витримала напору поривів вітру і отримала пошкодження несучої труби. Про суттєве погіршення погодних умов ще кілька днів тому було дано попередження Гидрометеоцентром. Святкову новорічну розважальну програму біля головної ялинки планують розпочати в 2:00 ночі 1 січня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Ялинка впала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, в 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

В Києві вранці після Нового року пішов сніг.

Тим часом синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.