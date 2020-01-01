підписатися на розсилку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
01 січня 2020, середа, 17:54 12
Суспільство 2020-01-01T18:15:02+02:00
Українські Новини
Вітром здуло: у новорічну ніч рухнула головна ялинка в Хмельницькій області

Вітром здуло: у новорічну ніч рухнула головна ялинка в Хмельницькій області

Надежда Комендантова
новорічна ялинка, ялинка
Ялинка впала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua
Ялинка впала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua

У Хмельницькій області в місті Дунаївці не встояла головна новорічна ялинка. Після того, як піднявся сильний вітер, святкове дерево впало.

Як повідомляє паблік міста в Facebook, співробітники коммунальных підприємств оперативно зміцнили головну новорічну ялинку міста Дунаївці.

"Ялинка не витримала напору поривів вітру і отримала пошкодження несучої труби. Про суттєве погіршення погодних умов ще кілька днів тому було дано попередження Гидрометеоцентром. Святкову новорічну розважальну програму біля головної ялинки планують розпочати в 2:00 ночі 1 січня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Ялинка впала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.uaЯлинка впала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, в 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

В Києві вранці після Нового року пішов сніг.

Тим часом синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Більше новин про: новорічна ялинка ялинка

Новини
Ялинка впала. Фото: facebook.com/groups/dun.at.ua
Вітром здуло: у новорічну ніч рухнула головна ялинка в Хмельницькій області 17:54
Заборона є, покарання немає: у поліції пояснили, чому не реагують на феєрверки 17:26
Зарплати в Україні зростуть: міністр розповів, як зміняться заробітки українців у 2020 16:55
ДТП під Києвом.
Взяли покататися і розбили вщент: в новорічну ніч під Києвом авто з підлітками потрапило у ДТП 16:28
В Житомирській області чоловік потрапив в реанімацію через феєрверків 16:07
більше новин
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН 21:55
Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той надав перевагу Швейцарії 21:30
"Нафтогаз" і "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит газу 23:38 Доповнено
Українці на свята викидають їжі на 470 млн гривень 21:15
Опубліковано графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок на Новий рік 21:00
більше новин
У Польщі сім українців затримані за запитів Росії про їх екстрадицію 09:33
Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
Україна заплатила занадто високу ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel 19:45
Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності 06:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok