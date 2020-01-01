Вранці після Нового року в Києві пішов сніг

Сьогодні, вранці 1 січня, після зустрічі Нового року в Києві пішов мокрий сніг. Синоптики також попереджали, що в середу, 1 січня та вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до +2 +5 градусів, опади припиняться, шквальний вітер, про який раніше попередили в ДСНС.

В Оболонському районі сніг пішов близько 9.30 ранку.

Раніше також повідомлялося, що а більшій частині території країни пройде мокрий сніг. На півночі і сході опади очікуються вдень. На решті частини країни - вночі.

Температура на заході складе від 0 до +4 тепла. У центральній частині країни та на півночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +3 градусів. На сході України очікується аналогічна температура, а на півдні буде від +3 до +6 тепла.

Пориви вітру на території України будуть досягати 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, в 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

Тим часом синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.