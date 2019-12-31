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31 грудня 2019, вівторок, 15:50 3
Силові структури 2019-12-31T17:30:02+02:00
Українські Новини
У новорічну ніч поліція Києва посилить заходи безпеки

У новорічну ніч поліція Києва посилить заходи безпеки

Надежда Комендантова
Новий рік, Новий рік-2020, Нацполіція
Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Поліція Києва посилить заходи безпеки в новорічну ніч.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Зазначається, з 31 грудня по 1 січня буде посилена служба структурних підрозділів столичної поліції і військовослужбовців Нацгвардії.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та уважними, не порушувати правопорядок, дотримуватися норм чинного законодавства та, у разі необхідності, негайно звертатися в найближчий поліцейський відділок або дзвонити по спецлінії 102.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні Нового року рятувальники оголосили штормове попередження.

Раніше Українські Новини опублікували афішу кращих святкових заходів у Києві.

Тим часом, стало відомо, як уникнути нещасних випадків на Новий рік-2020.

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