У новорічну ніч поліція Києва посилить заходи безпеки

Поліція Києва посилить заходи безпеки в новорічну ніч. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини. Зазначається, з 31 грудня по 1 січня буде посилена служба структурних підрозділів столичної поліції і військовослужбовців Нацгвардії. Правоохоронці закликають громадян бути пильними та уважними, не порушувати правопорядок, дотримуватися норм чинного законодавства та, у разі необхідності, негайно звертатися в найближчий поліцейський відділок або дзвонити по спецлінії 102. Як повідомляли Українські Новини, напередодні Нового року рятувальники оголосили штормове попередження. Раніше Українські Новини опублікували афішу кращих святкових заходів у Києві. Тим часом, стало відомо, як уникнути нещасних випадків на Новий рік-2020.