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01 декабря 2019, воскресенье, 08:37 571
Общество 2019-12-01T09:30:16+02:00
Українські Новини
В Киеве брошенные авто хотят убирать с улиц и смогут утилизировать

В Киеве брошенные авто хотят убирать с улиц и смогут утилизировать

Эвакуация автомобиля, ПДД, Автомобили, Утилизация, Штрафплощадка, Парковка автомобилей
Эвакуация автомобиля. Фото: rulila.com
Эвакуация автомобиля. Фото: rulila.com

После того, как киевляне унесли "неудачно" припаркованный внедорожник, а также не раз пассажиры трамваев толкали неправильно припаркованное авто, в горсовете Киева решили бороться с брошенными на улицах столицы автомобилями, которые мешают местным жителям. По обращению жителей домов машины планируют отправлять на штрафплощадки. В случае, если владельца авто не найдутся, его продадут с аукциона или утилизируют, как это делают в США.

На данный момент саму процедуру местные власти еще не разработали, на это есть три месяца, говорится в сюжете "24 канала".

"Мы видим одну, вторую машину. Они несколько лет уже стоят без хозяйства. Однако они имеют владельцев, они имеют номера, но несколько лет они уже просто хлам", – сказал активист Игорь Ляшенко.

Кроме того, что в стареньком автомобиле, может оставаться газовый баллон, в нем могут спрятать и опасное оружие. Как это было летом 2018 года. Тогда в спальном районе Киева прогремел взрыв, когда дети играли возле заброшенной "Волги"

В итоге четверо получили ранения. Как выяснилось впоследствии дети в салоне автомобиля нашли коробку с гранатой.

Автожурналист Евгений Муджири говорит, если же такой автомобиль стоит без нарушений правил дорожного движения, то полиция не имеет оснований его эвакуировать. Поэтому, Киевский городской совет, который ранее не имел полномочий, взялся исправлять ошибку.

Как сообщали Українські Новини, для урегулирования проблем с хаотичной парковкой, закон о которой вступил в силу 27 сентября 2018 года, в Киеве инспекторы начали фиксировать нарушения через фотосъемку, а также выносить постановления о штрафах за совершенные административных правонарушений

 

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