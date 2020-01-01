Шквальний вітер та мороз: прогноз погоди до Різдва

Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

У середу, 1 січня та вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до +2 +5 градусів, опади припиняться, шквальний вітер, про який раніше попередили в ДСНС.

Такий прогноз погоди на початок нового року опублікувала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У четвер, 2 січня, в Україні буде сухо, вітер послабшає, вночі очікується 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля.

Прогноз погоди на 1 січня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 2 січня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 3 січня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 4 січня. Карта: Укргідрометцентр

За прогнозом погоди Gismeteo, у Святвечір, 6 січня, в Києві очікується -1 морозу, вночі до -5 градусів. Без опадів.

А за прогнозом погоди на Різдво, 7 січня, у Києві прогнозується мокрий сніг. Температура повітря буде коливатися в межах 1 градуса тепла, вночі до -4 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень у 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

Тим часом синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.