Шквальний вітер та мороз: прогноз погоди до Різдва

У середу, 1 січня та вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до +2 +5 градусів, опади припиняться, шквальний вітер, про який раніше попередили в ДСНС. Такий прогноз погоди на початок нового року опублікувала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. У четвер, 2 січня, в Україні буде сухо, вітер послабшає, вночі очікується 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля. Прогноз погоди на 1 січня. Карта: Укргідрометцентр Прогноз погоди на 2 січня. Карта: Укргідрометцентр Прогноз погоди на 3 січня. Карта: Укргідрометцентр Прогноз погоди на 4 січня. Карта: Укргідрометцентр За прогнозом погоди Gismeteo, у Святвечір, 6 січня, в Києві очікується -1 морозу, вночі до -5 градусів. Без опадів. А за прогнозом погоди на Різдво, 7 січня, у Києві прогнозується мокрий сніг. Температура повітря буде коливатися в межах 1 градуса тепла, вночі до -4 градусів морозу. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень у 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.