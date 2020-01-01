підписатися на розсилку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
  • Новини
  • Життя
  • Шквальний вітер та мороз: прогноз погоди до Різдва
01 січня 2020, середа, 05:50 4 Карта
Життя 2020-01-01T05:50:02+02:00
Українські Новини
Шквальний вітер та мороз: прогноз погоди до Різдва

Шквальний вітер та мороз: прогноз погоди до Різдва

Ярина Вацяк
погода на тиждень, Прогноз погоди, погода на Різдво, Погода
Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

У середу, 1 січня та вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до +2 +5 градусів, опади припиняться, шквальний вітер, про який раніше попередили в ДСНС.

Такий прогноз погоди на початок нового року опублікувала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У четвер, 2 січня, в Україні буде сухо, вітер послабшає, вночі очікується 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля.

Прогноз погоди на 1 січня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 1 січня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 2 січня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 2 січня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 3 січня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 3 січня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 4 січня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 4 січня. Карта: Укргідрометцентр

За прогнозом погоди Gismeteo, у Святвечір, 6 січня, в Києві очікується -1 морозу, вночі до -5 градусів. Без опадів.

А за прогнозом погоди на Різдво, 7 січня, у Києві прогнозується мокрий сніг. Температура повітря буде коливатися в межах 1 градуса тепла, вночі до -4 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень у 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

Тим часом синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Більше новин про: погода на тиждень Прогноз погоди погода на Різдво Погода

Новини
Набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності 06:45
Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності 06:12
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
Українцям за "безвіз" з ЄС відтепер потрібно платити і подавати заявки перед поїздкою 06:00
Новорічне привітання президента з зірками. Скріншот відео
У новорічному привітанні Зеленського знялися співаки Вінник, Потап, Dzidzio, Полякова і Кароль 00:02 Відео
більше новин
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик 11:33
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН 21:55
Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
"Нафтогаз" і "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит газу 23:38 Доповнено
більше новин
У Польщі сім українців затримані за запитів Росії про їх екстрадицію 09:33
Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу 12:33
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні 10:21
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok