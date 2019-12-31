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31 грудня 2019, вівторок, 09:59 15
Суспільство 2019-12-31T11:30:02+02:00
Українські Новини
Відео дня: привітання з Новим роком зі снігових тунелів Антарктиди від українських полярників

Відео дня: привітання з Новим роком зі снігових тунелів Антарктиди від українських полярників

Ярина Вацяк
українські полярники, станція

Учасники двадцять четвертої української антарктичної експедиції записали відеопривітання з Новим 2020 роком для українців із засніженої Антарктиди, в той час, як в Україні синоптики прогнозують Новий рік з мокрим снігом та дощами.

Відео опубліковане на сторінці Національного антарктичного наукового центру в соцмережі Facebook.

"В той час, як в Україні снігу поки обмаль, десь, за 15 тис км від Батьківщини, на острові Галіндез, в Антарктиді його дуже багато. Це і не тільки дивіться у чудовому новорічного привітанні від наших команди зимівників, які вже 10 місяців проводять дослідження під українським прапором на крижаному континенті", - йдеться в підписі.

Українські полярники побажали всім нам енергії, наснаги, здатності долати труднощі і досягати своїх цілей.

Як повідомляли Українські Новини, раніше українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди а також знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більша, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озер.

Крім того, в кінці грудня в Антарктиді в українській станції "Академік Вернадський" вилупилися перші в цьому сезоні пінгвіни.

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