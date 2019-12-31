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31 декабря 2019, вторник, 05:55 308
Жизнь 2019-12-31T08:00:02+02:00
Українські Новини
Половину Украины зальет дождями с мокрым снегом: синоптик дала прогноз на Новый год

Половину Украины зальет дождями с мокрым снегом: синоптик дала прогноз на Новый год

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Украине, погода на Новый год, Прогноз погоды, Снег
Непогода на Новый год. Фото: pixabay
Непогода на Новый год. Фото: pixabay

В то время как в Украину идет ледяной антициклон, 31-го декабря весь день ожидается мокрый снег с дождем. Его можно ждать на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны не будет существенных осадков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ближе к вечеру вторника, 31 декабря и в ночь на первое января, мокрый снег распространится на большую часть Украины. Только на юге не будет больших осадков. Снег местами будет переходить в дождь.

"Днем 1 января сухо будет на Севере и Западе, а на Волыни возможно даже солнышко. Важный нюанс. 31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. Несмотря на потепление, будет некомфортно, закутуйтесь плотнее" - предупредила Диденко.

Также она сказала об опасности гололедицы.

В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня - без существенных осадков, дальше начнется мокрый снег, местами с дождем. В Новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся.

"Температура воздуха в столице ближайшей ночью -1...-3 градуса, завтра днем ​​потеплеет до +1...+ 3 градусов. В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается около нуля, то есть, от 1 мороза до 2 градусов тепла. 31 декабря и 1 января в Киеве - сильный ветер!" - резюмировала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Напомним, уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений.

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