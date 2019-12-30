"Нафтогаз" і "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит газу

Після того, як Кабмін схвалив договір з "Газпромом" на транзит газу в 2020-2024, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на газовому ринку.

Про це написав Президент України в своїй сторінці на Facebook.

"Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу на п'ять років, протягом яких ми отримаємо щонайменше $ 7 млрд. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років. Українська ГТС буде завантажена, а це - енергетична безпека та добробут український! Мінімально гарантована прокачування - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і 40 млрд на наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", - це заявив Президент.

Також Зеленський зазначив, що українська газотранспортна система (ГТС) може прокачувати більше газу, ніж мінімально передбачені обсяги контрактом з "Газпромом".

У свою чергу в російських ЗМІ з посиланням на главу "Газпрому" Олексія Міллера повідомляється, що Росія і Україна підписали угоди для реалізації транзиту газу.

У свою чергу, "Нафтогаз" повідомляє, що в пакет домовленостей входить: міжоператорська угода між "Оператором ГТС України" і "Газпромом", яка визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж; договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом", в якому зафіксовані умови і обсяги транзиту на найближчі 5 років; мирову угоду між "Нафтогазом" і "Газпромом", згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій по контрактакм 2009 року.

Крім того "Нафтогаз" наголосив на зацікавленості "Газпрому" в можливості в майбутньому відновити поставки газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хабу NCG.

При цьому, питання про поставки газу не є частиною пакетних домовленостей.

Крім того, підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи "Нафтогаз" проти Російської Федерації про захоплені активи групи в Криму.

"Головним результатом домовленостей є отримання майже 3 млрд доларів від "Газпрому" і те, що українська ГТС буде завантажена і зможе наступні п'ять років працювати беззбитково. Транзит не буде перерваний, і його буде здійснювати незалежний сертифікований оператор. Крім того, скасовуються численні ризики, в тому числі, для фінансової системи країни, які могли реалізуватися в разі припинення транзиту. Ми вдячні Європейській комісії за її послідовну позицію, що свідчить про визнання надійності та ефективності української ГТС, а також американським партнерам за підтримку енергетичної безпеки на європейському континенті", - підсумував голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко в соцмережі Facebook зазначив, що сторони підписали контракт дистанційно, він від імені "Нафтогазу" у Відні, а глава "Газпрому" Олексій Міллер у Санкт-Петербурзі.