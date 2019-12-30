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30 декабря 2019, понедельник, 20:19 689
Кабмин 2019-12-30T20:21:52+02:00
Українські Новини
Кабмин одобрил договор с "Газпромом" на транзит газа в 2020-2024

Кабмин одобрил договор с "Газпромом" на транзит газа в 2020-2024

Таня Войтюк
Газпром, Нефтегаз, Транзит газа, Газ
Нефтегаз
Нефтегаз

Кабинет Министров дал согласие на заключение Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" договора с компанией "Газпром" (Россия) о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах после того, как Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение о наложенном АМКУ штрафе.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1405 от 30 декабря, передают Українськi Новини.

Также Кабмин одобрил заключение соглашения "Нефтегаза" с "Газпромом" об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Тем временем Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию.

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