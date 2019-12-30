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30 грудня 2019, понеділок, 21:55 8
Зовнішня політика 2019-12-30T22:30:02+02:00
Українські Новини
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН

Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН

Таня Войтюк
Обмін полоненими, ДНР, ЛНР, Євромайдан, ООН, Беркут
Обмін. Фото: Facebook/ UN Human Rights Monitoring Mission
Обмін. Фото: Facebook/ UN Human Rights Monitoring Mission

В результаті обміну самопроголошеним республікам були передані колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у причетності до вбивства понад 40 протестувальників 20 лютого 2014 року, ускладнилося розгляд справ Майдану.

Про це йдеться в заяві Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, поширеній в Facebook.

Так, в ООН вітають звільнення незаконно утримуваних українців у полоні проросійських бойовиків і на території Росії, яке відбулося 29 грудня. Проте в ООН стурбовані звільненням з-під варти і передачею російській стороні "екс-беркутівців".

"Передача п'яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", істотно ускладнить досягнення правосуддя та дотримання прав жертв на справедливість", - заявили в ООН.

Також в ООН сподіваються, що контрольовані Росією бандформування "ДНР" і "ЛНР" найближчим часом нададуть доступ до незаконно затриманим особам на непідконтрольної українському уряду території міжнародним організаціям, про що було домовлено під час нормандської зустрічі в Парижі.

Раніше Українські Новини писали, що в неділю, 29 грудня, внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Нагадаємо, німецьке видання повідомило, що Україна заплатила дуже високу ціну в обмін полоненими з РФ.

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