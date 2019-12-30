Украина заплатила слишком высокую цену в обмене пленными с РФ, - der Spiegel

Обмен пленными в так называемом формате "всех на всех" между Киевом и боевиками "ЛДНР" состоялся 29 декабря был неравным.

Об этом сообщает издание der Spiegel.

Президент Владимир Зеленский принял освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь индивидуально в присутствии их родственников.

"Обмен в воскресенье является крупнейшим за два года, но не в формате "всех на всех". Зеленский давно обещал быстро доставить всех заключенных домой. Однако на нормандском саммите с президентом России Владимиром Путиным в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и главы французского государства Эммануэля Макрона 9 декабря стало ясно, что не было достигнуто соглашения о том, кто считается заключенным после войны на Донбассе", - пишет издание.

Путин в Париже говорил только об обмене "всех согласованных на всех согласованных" заключенных - что сейчас произошло, но только после жестких переговоров через ОБСЕ.

"Для Киева этот обмен должен быть только началом дальнейших передач. Десятки политзаключенных по-прежнему находятся в тюрьмах на крымском полуострове, аннексированном Россией, а также десятки солдат и гражданских лиц в Донецкой и Луганской областях, оккупированных пророссийскими боевиками. Украинская спецслужба СБУ говорит о более чем 150 человек", - добавляют в издании.

Президенту Украины пришлось заплатить высокую цену за этот обмен.

"Вновь Зеленскому пришлось заплатить высокую цену за освобождение солдат и мирных жителей. Украина также передала пять бойцов из бывшего спецподразделения "Беркут" пророссийским сепаратистам, которые жестоко напали на демонстрантов во время протестов Евромайдана 2014 года в Киеве. В то время 100 человек погибли, и десятки получили ранения. Когда в субботу стало известно, что пятеро беркутовцев будут освобождены без суда, родственники жертв Майдана безуспешно пытались заблокировать доступ в тюрьму в Киеве, где сидели офицеры беркута", - говорится в сообщении.

Война на Донбассе ведется неравномерно, без уступок со стороны Кремля.

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