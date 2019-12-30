Кабмін схвалив договір з "Газпромом" на транзит газу в 2020-2024

Кабінет Міністрів дав згоду на укладення Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" договори з компанією "Газпром" (Росія) про надання послуги з організації транспортування природного газу по території України в 2020-2024 роках після того, як Україна і "Газпром" підписали мирову угоду про накладений АМКУ штраф.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №1405 від 30 грудня, передають Українські Новини.

Також Кабмін схвалив укладення угоди "Нафтогазу" з "Газпромом" про врегулювання існуючих газових суперечок і про умови подальших відносин з організації транспортування природного газу.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Тим часом Зеленський підписав закон про контроль цін на електроенергію.