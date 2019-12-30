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30 грудня 2019, понеділок, 18:17 7
Кабмін 2019-12-30T18:26:37+02:00
Українські Новини
В квітні почне діяти програма медгарантій для населення

В квітні почне діяти програма медгарантій для населення

Таня Войтюк
Медицина, Медгарантії, Олексій Гончарук, Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Незважаючи на те, що Кабмін уріже витрати на навчання медиків з 1 квітня 2020 року, в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

В уряді заявляють, що програма медичних гарантій буде діяти для всіх видів допомоги, а саме первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

Наголошується, що на фінансування послуг у державному бюджеті закладено 72 млрд гривень. Фінансування послуг буде здійснюватися через Національну службу здоров'я України.

"У сфері охорони здоров'я уряд визначив амбітні цілі. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та своєчасну допомогу в медичних установах і мали доступ до гарантованих державою медичних послуг", - заявив голова уряду Олексій Гончарук.

Раніше Українські Новини писали про те, що Зеленський доручив Кабміну негайно вирішити питання із затримкою зарплат вчителів і лікарів.

Тим часом у Польщі хочуть полегшити працевлаштування лікарів з України.

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