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26 ноября 2019, вторник, 09:33 130
Президент 2019-11-26T09:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину немедленно решить вопрос с задержкой зарплат учителей и врачей

Зеленский поручил Кабмину немедленно решить вопрос с задержкой зарплат учителей и врачей

Эстония, зарплата учитилей, Учителя, Врачи, Задержка, Зарплаты, Президент Украины, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Скриншот: Команда Зеленского/Telegram
Владимир Зеленский. Скриншот: Команда Зеленского/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский перед вылетом в Эстонию, которую посетит сегодня с официальным визитом, поручил Кабинету министров приоритетно и очень быстро решить вопрос с задержкой выплат зарплат учителям и врачам в некоторых регионах Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, записанном на аэродроме перед вылетом и опубликованном в Telegram-канале "Команда Зеленского".

"Доброе утро, Украина. Вы знаете, не для всех оно доброе. Мне сегодня прислали очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получали заработную плату, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство, очень много работы, но это самый важный и приоритетный вопрос. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило очень быстро, позитивно, этот вопрос", - сказал Зеленский.

26 ноября Президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонию. Программой визита главы государства запланированы переговоры с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Юри Ратасом. Кроме того, в Таллинне Президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

Как сообщали Українські Новини, министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много. Тем временем в Польше хотят облегчить трудоустройство врачей из Украины.

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