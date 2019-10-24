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24 октября 2019, четверг, 13:57 478
Общество 2019-10-24T14:26:38+03:00
Українські Новини
В Польше хотят облегчить трудоустройство врачей из Украины

В Польше хотят облегчить трудоустройство врачей из Украины

Польша, Врачи, Украинцы, Украинцы в Польше, Минздрав Польши
Врач. Фото: nidosporlanutricionclinica.mx/es
Врач. Фото: nidosporlanutricionclinica.mx/es

Правительство Польши подготовило изменения, которые позволят облегчить трудоустройство врачей из-за пределов ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Разрешение на практику врача в конкретной польской больнице и экзамен, дающий право на предоставление услуг врача в Польше - все это предполагает проект Министерство здравоохранения Польши. Новые правила позволят нанимать медиков за пределами ЕС, например в Украине. И они позволят обойти - или по крайней мере отложить - нострификационную процедуру, что облегчает работу в других государствах ЕС (процедуру признания иностранных документов об образовании).

"Если мы этого не сделаем, это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - убеждает Ярослав Федоровский, президент Польской федерации больниц.

Однако к изменениям с опаской относятся польские врачи, которые видят в них введение двойных стандартов. Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране и не ехали в другие государства ЕС.

Сообщается, что в Польше работает много врачей из Украины, но учитывая то, что процесс нострификации диплома – длительный и дорогостоящий, они привлечены в качестве санитаров и младших медсестер.

"Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима", - утверждает Ярослав Федоровский.

Сейчас предложение Минздрава проходит обсуждение в юридической комиссии Сейма.

Как сообщали Українські Новини, в Украине планируют отменить медсправки

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