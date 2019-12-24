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24 декабря 2019, вторник, 20:46 477 Документ
Кабмин 2019-12-24T20:59:49+02:00
Українські Новини
Кабмин урежет расходы на обучение медиков

Кабмин урежет расходы на обучение медиков

Таня Войтюк
Медицина, Врачи, Зарплата, Кабмин
Медицина. Фото: pexels
Медицина. Фото: pexels

Помимо того, что Кабмин обязал пересчитать тарифы на воду, благодаря чему сумма в платежке за тепло должно снизиться до 30%, он также распоряжением от 24 декабря перераспределит средства из госбюджета-2019 с целью выплаты задолженности по зарплате медицинским работникам на сумму 41,1 млн грн.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко (фракция " Европейская солидарность").

Согласно тексту распоряжения, планируется уменьшить бюджетные расходы по трем бюджетным программам, в частности "Повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров и подготовка научных и научно-педагогических кадров в сфере здравоохранения, подготовка и повышение квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи" (около 3,4 млн грн), "Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения" (10,88 млн грн), "Субвенция из госбюджета местным бюджетам на создание оперативно-диспетчерских служб, на реализацию пилотного проекта по развитию системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве" (26,82 млн грн).

Перераспределенные средства будут направлены на программу "Медицинская субвенция из госбюджета местным бюджетам".

Документ. Фото: t.me/oleksiihoncharenko Документ. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Ранее Українські Новини писали о том, что Зеленский поручил Кабмину немедленно решить вопрос с задержкой зарплат учителей и врачей.

Тем временем в Польше хотят облегчить трудоустройство врачей из Украины.

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