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30 грудня 2019, понеділок, 10:21 46
Суспільство 2019-12-30T10:30:01+02:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні

Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні

Анна Рудык
Ожеледь, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві
Ожеледь. Фото: ДСНС
Ожеледь. Фото: ДСНС

Сьогодні, 30 грудня, на дорогах України очікується ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що очікується ожеледиця на більшій території країни.

"За прогнозами УкрГидрометцента, 30 грудня на більшій території країни на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде крижаний антициклон: синоптик попередила про різку зміну погоди перед Новим роком. Також синоптик Діденко попереджає, що на дорогах дуже слизько через ожеледицю. У той же час, опади малоймовірні, оскільки антициклон Wiltrud витіснить тимчасово вологу з території країни. Хіба що вздовж північного кордону буде хмарно і невеликий сніг - Волинь, Рівненська, Житомирська область, Київська область, Чернігівська область.

У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів.

Також синоптики розповіли про погоду до Нового року.

Тим часом, люті морози до -23 з рекордними снігопадами йдуть в Україну: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

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