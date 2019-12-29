Тут все, а там нічого: чоловік пояснив, чому відмовився їхати в ОРДЛО в рамках обміну

Чоловік, який відмовився їхати на окуповані території Донбасу в рамках обміну полоненими заявив, що не хотів туди їхати, тому що там його ніхто не чекає.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Андрію Павловському, який опублікував відео на своєму YouTube-каналі, пише Newsone.

"Нас включили в списки, але відмовилися. Тут сім'ї, тут все, а там нічого", - зазначив чоловік запитання журналіста, чому він відмовився їхати в ОРДЛО, хоч і був включений у списки.

Чоловік додав, що не знає, чому бойовики його включили в списки на обмін.

Ще кілька чоловілюдей, які відмовилися від обміну з ОРДЛО, не захотіли спілкуватися з журналістом.

"Слухай, відчепися, а. Абсолютно (не хочу спілкуватися, - ред.), чесно. Молодий чоловіче, давайте, будь ласка", - сказав один з них.

Як повідомляли Українські Новини, дев'ять осіб з боку Києва відмовилися від участі в обміні і залишилися в Україні, повідомили в "ЛНР".

Прибуття звільнених українських полонених в аеропорт "Бориспіль" очікується о 20:00.

29 грудня внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.