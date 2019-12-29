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  • Нацраді з питань ТБ представляється статус якогось "сусловського" квазіідеологічного відомства, - секретар НСЖУ про законопроект "Про медіа"
29 грудня 2019, неділя, 18:04 8
ЗМІ 2019-12-29T18:05:08+02:00
Українські Новини
Нацраді з питань ТБ представляється статус якогось "сусловського" квазіідеологічного відомства, - секретар НСЖ

Нацраді з питань ТБ представляється статус якогось "сусловського" квазіідеологічного відомства, - секретар НСЖУ про законопроект "Про медіа"

Валерия Драгомирова
НСЖУ, Валерій Макеєв, Закон про медіа
Валерій Макеєв. Фото: Facebook/Макєєв
Валерій Макеєв. Фото: Facebook/Макєєв

Секретар НСЖУ Валерій Макеєв заявив, що Нацраді з телерадіомовлення надається величезний статус якогось "сусловського" квазіідеологічного відомства. Про це він написав у своїй колонці для Українських Новин про внесений 11 депутатами Ради 27 грудня законопроекті "Про медіа".

Він вважає повноваження Нацради, які прописані в даному законопроекті безпрецедентними.


"По суті, аналогів такого постсовкового відомства в демократичному світі не існує. Судіть самі: певній групі сумнівно незаангажованих осіб надається право "оцінювати контент" на відповідність вимогам "держави", - написав Макєєв.

Він порівняв Нацраду з такими повноваженнями з Міністерством правди в антиутопіях Джорджа Оруелла.

Як повідомляли Українські Новини, 11 депутатів Верховної Ради із фракції "Слуги Народу" пропонують парламенту передати Національній раді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації.

Раніше влада, в тому числі і міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, виступали за необхідність удосконалення законодавчого регулювання медіа, в тому числі врегулювати стандарти написання новин, ввести кримінальну відповідальність за маніпуляцію інформацією.

Також з боку депутатського корпусу звучали думки про необхідність регулювати діяльність блогерів.

НСЖУ виступив проти таких ініціатив, а Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини застерегла влади від обмежень свободи слова в зв'язку із законом про дезінформації.

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