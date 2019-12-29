Нацраді з питань ТБ представляється статус якогось "сусловського" квазіідеологічного відомства, - секретар НСЖУ про законопроект "Про медіа"

Секретар НСЖУ Валерій Макеєв заявив, що Нацраді з телерадіомовлення надається величезний статус якогось "сусловського" квазіідеологічного відомства. Про це він написав у своїй колонці для Українських Новин про внесений 11 депутатами Ради 27 грудня законопроекті "Про медіа".

Він вважає повноваження Нацради, які прописані в даному законопроекті безпрецедентними.



"По суті, аналогів такого постсовкового відомства в демократичному світі не існує. Судіть самі: певній групі сумнівно незаангажованих осіб надається право "оцінювати контент" на відповідність вимогам "держави", - написав Макєєв.



Він порівняв Нацраду з такими повноваженнями з Міністерством правди в антиутопіях Джорджа Оруелла.



Як повідомляли Українські Новини, 11 депутатів Верховної Ради із фракції "Слуги Народу" пропонують парламенту передати Національній раді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації.



Раніше влада, в тому числі і міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, виступали за необхідність удосконалення законодавчого регулювання медіа, в тому числі врегулювати стандарти написання новин, ввести кримінальну відповідальність за маніпуляцію інформацією.



Також з боку депутатського корпусу звучали думки про необхідність регулювати діяльність блогерів.



НСЖУ виступив проти таких ініціатив, а Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини застерегла влади від обмежень свободи слова в зв'язку із законом про дезінформації.