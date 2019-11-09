В НСЖУ назвали драконовским предложение Зеленского утвердить в законе стандарты новостей

Председатель Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко назвал драконовским предложение президента Владимира Зеленского урегулирования деятельности СМИ в соответствии с требованиями и стандартами к новостям.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Украинские Новости.

"Изменения к информационному законодательства должны проходить через широкие публичные дискуссии. И находить поддержку и понимание как у журналистов и медиадеятелей, так и у международных институтов. Драконовские поправки в том виде, как они озвучиваются отдельными представителями власти, это точно не про "реформы" и не об "укреплении государства", как говорится в названии Указа. По крайней мере, пока законы у нас не регулируют "требования к стандартам новостей", мы имеем право на такие оценки ", - написал он.

По словам председателя НСЖУ, приоритетом для власти должна стать защита прав журналистов (реальная борьба с безнаказанностью) и защиту рабочих мест (экономические стимулы для развития украинских СМИ), а не уголовная ответственность для медийников.

"Действующее законодательство дает многочисленным правоохранительным органам, спецслужбам и регуляторам достаточно полномочий для борьбы с недостоверной информацией и масштабными манипуляциями и влиянием РФ на украинское информпространство. Но очевидна неэффективность такой борьбы - это вопрос к компетентности чиновников и сотрудников спецслужб, но это не вопрос уголовной ответственности журналистов и медиа!" - добавил Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.

Ранее на парламентских слушаниях по безопасности журналистов, которые не проводились более 10 лет, в Раде собрались 600 журналистов. Зеленский, Генпрокуратура и СБУ журналистов проигнорировали. К ним вышел министр Бородянский и, глядя в глаза, начал угрожать тюрьмой.