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18 ноября 2019, понедельник, 07:00 941
СМИ 2019-11-18T07:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленский не передумал: указ о внедрении стандартов новостей остается в силе

Зеленский не передумал: указ о внедрении стандартов новостей остается в силе

СМИ, Владимир Зеленский, Рада 9 созыва, Стандарты новостей
Журналистика. Фото: pixabay
Журналистика. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий деятельность медиа. Об этом говориться в указе Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и усилению государства", передают Українські Новини.

Зеленский предлагает предусмотреть в законопроекте требования и стандарты новостей, механизмы против распространения недостоверной информации и запрет россиянам владеть медиа в Украине и финансировать их.


"по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации", - сказано в указе.

Разработать законопроект должны до 31 декабря 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Минкультуры создает госорганизацию, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет. 

Кроме того, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить законопроект об усилении наказания для СМИ за непредоставление права на опровержение. 

Тем временем, в Раде хотят ввести налоги для Netflix, YouTube и других компаний по продаже видеоконтента. 

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