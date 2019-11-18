Зеленский не передумал: указ о внедрении стандартов новостей остается в силе

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий деятельность медиа. Об этом говориться в указе Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и усилению государства", передают Українські Новини.

Зеленский предлагает предусмотреть в законопроекте требования и стандарты новостей, механизмы против распространения недостоверной информации и запрет россиянам владеть медиа в Украине и финансировать их.



"по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации", - сказано в указе.

Разработать законопроект должны до 31 декабря 2019 года.



Как сообщали Українські Новини, Минкультуры создает госорганизацию, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет.



Кроме того, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить законопроект об усилении наказания для СМИ за непредоставление права на опровержение.



Тем временем, в Раде хотят ввести налоги для Netflix, YouTube и других компаний по продаже видеоконтента.