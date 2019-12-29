Україна повернула 76 полонених додому, - Офіс Президента

Офіс Президента заявив, що внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Про це йдеться у повідомленні Офісу в офіційному мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших - в безпеці на підконтрольній території Україні", - сказано в ньому.

Наголошується, що інші подробиці будуть оприлюднені пізніше.

Згідно з запущеною Офісом прямої трансляції в соціальній мережі Facebook, наразі наступна група звільнених українців перебуває в наметі на українській стороні, де проводилася перекличка.

Раніше низка ЗМІ опублікували інформацію про те, що самопроголошеним республікам були передані колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені в розстрілі 48 активістів Євромайдану і громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці сепаратистів.

Як повідомляли Українські Новини, п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану, перебували на пункті пропуску "Майорське" у Донецькій області для участі в обмін полоненими з Росією.

Противники включення колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" в список на обмін полоненими з Росією блокували Лук'янівське СІЗО у Києві 28-29 грудня.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що попередньо 29 грудня будуть звільнені 80 українських полонених під час взаємного обміну полоненими з Росією в Донецькій області.