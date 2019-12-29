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29 грудня 2019, неділя, 15:02 12
Суспільство 2019-12-29T15:10:11+02:00
Українські Новини
Те, за що боролися українці, йде прахом, - Сенцов про обмін полоненими

Те, за що боролися українці, йде прахом, - Сенцов про обмін полоненими

Ярина Вацяк
Новини ЛНР, Новини ДНР, війна на Донбасі, Обмін полоненими, Олег Сенцов
Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Колишній в'язень Кремля український режисер Олег Сенцов, якого звільнили під час попереднього обміну полоненими, вважає, що український уряд буде змушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом, віддавши вбивць за невинних українців.

Про це Сенцов написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО - хтось залишиться у руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв’язні і надалі будуть сидіти у російських в’язницях. Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутовців. І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього "чоловічого обмінного фонду" (дуже цинічний та практичний вираз) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А у том, що цей крок лишає нас головного – справедливості", - написав він.

Водночас Сенцов вважає, що країна все ж має повертати своїх громадян, але при цьому не паплюжити цінності, які вони відстоювали.

"За цю справедливість ми стояли на Майдані, та змогли перемогти. За цю справедливість ми боремося і надалі, проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось – у в’язниці. Я дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом", - зазначив режисер.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня проходить черговий етап обміну полоненими. Всього в рамках обміну в Україну повернулася 81 людина. В ОРДЛО передали 139.

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