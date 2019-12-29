В Білій Церкві сталася пожежа в готелі

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу в готелі "Рось" у Білій Церкві Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Держнс в Київській області, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 28 грудня о 23:30 надійшло повідомлення про займання кімнати на 6-му поверсі 9-ти поверхового готелю.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загоряння у кімнаті на площі 20 кв. м, де ніхто не проживав.

В готелі було зареєстровано 44 людини, яких в подальшому евакуювали, 5 з них були врятовані особовим складом 3-ї Державної пожарноспасательной частини Білої Церкви.

Пожежу було локалізовано о 00:00 і повністю ліквідована о 00:12.

Всього в гасінні було задіяно 24 людини особового складу та 7 одиниць пожарноспасательной техніки.

Внаслыдок пожежі загиблих та постраждалих не виявлено.

Причина загоряння встановлюється.

Пожежа в готелі. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в адміністративній будівлі, яка використовувалася як хостел.

Раніше в Одесі загорівся елітний готель на березі моря.

А також у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, внаслыдок якої загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 людей особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС. О 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідовано.