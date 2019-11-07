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07 ноября 2019, четверг, 18:02 21
Происшествия 2019-11-07T18:02:31+02:00
Українські Новини
В Одессе загорелся элитный отель на берегу моря

В Одессе загорелся элитный отель на берегу моря

Отель, Пожар в отеле, Отель в Одессе

В Одессе произошел пожар в элитном отеле M1 Club Hotel на Лидерсовском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

О пожаре спасателям сообщили сегодня, 7 ноября, в 13:16. Как выяснилось, в отеле вспыхнула наружная обшивка со второго по шестой этажи и крыша. Всего пламя охватило около 80 "квадратов". Огонь спасателям удалось локализовать в 13:45, а в 13:51 его ликвидировали.

Персонал и посетителей отеля быстро эвакуировали еще до того, как приехали спасатели.

"К ликвидации пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.

Ранее в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

Президент Владимир Зеленский обещал наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели люди.

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