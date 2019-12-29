5 екс-беркутівців знаходяться на пункті пропуску "Майорське" для участі в обміні полоненими з Росією

П'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Єромайдана, знаходяться на пункті пропуску "Майорське" у Донецькій області для участі в обміні полоненими з Росією.

Про це йдеться в повідомленні інтернет-видання hromadske, передають Українські Новини.



Згідно йому, п'ятеро екс-беркутівців знаходяться на КПВВ "Майорське" в автобусі.



"Вони сидять в автобусі зараз на обміні", - сказано в повідомленні з посиланням на адвоката Ігоря Варфоломєєва.



Йдеться про Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, які перебували під вартою, а також про Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка, які залишалися під цілодобовим домашнім арештом.



Як повідомляли Українські Новини, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що попередньо 29 грудня будуть звільнені 80 українських полонених в ході взаємного обміну полоненими з Росією в Донецькій області.



У Донецькій області на пункті пропуску "Майорське" почався процес обміну полоненими з Росією.



Сили ООС закрили пункт пропуску "Майорське" 29 грудня "з технічних причин".



Вчора, 28 грудня в Івано-Франківській області Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує проведення обміну полоненими З "ДНР" і "ЛНР" у форматі "всіх на всіх" 29 грудня.