Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом"

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв повідомив, що поки що немає узгоджених текстів газових угод між "Нафтогазом" і "Газпромом" на виконання Мінського протоколу, хоча тристоронні переговори по газу у Відні тривали і в суботу.

Про це чиновник повідомив у своєму Facebook.

"Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз немає", - написав Коболєв.

За його словами, робота триває над міжоператорською угодою між оператором газотранспортної системи України і "Газпромом". Вона визначає правила взаємодії між операторами.

Також сторони обговорюють організацію транзиту між компаніями. А саме умови прокачування газу українською газотранспортною системою на наступні п'ять років.

Крім цього, відбувається узгодження мирової угоди, якою визначається врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Коболєв додав, що над цією угодою йдуть активні дискусії про принципи і гарантії. Українська сторона готова відмовитися від своїх претензій тільки в обмін на щось рівноцінне.

Також глава "Нафтогазу" розповів, що на цих переговорах не обговорюється питання судових позовів щодо захоплення активів компанії в окупованому Криму, обов'язковість прямих закупівель у росіян, штрафи Антимонопольного комітету і борги Януковича.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.