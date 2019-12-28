Переговоры по транзиту газа продолжились сегодня в Вене: подробности

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа продолжатся в субботу в Вене (Австрия).

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства ТАСС, передают Українськi Новини.

"Российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются", - сказал журналистам представитель "Газпрома".

Отмечается, что, в рамках договоренностей "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нефтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Нефтогаз" выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.