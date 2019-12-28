підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Апеляційний суд звільнив підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдана 5 екс-беркутівців під особисте зобов'язання
28 грудня 2019, субота, 22:30 111
Судова влада 2019-12-29T12:30:03+02:00
Українські Новини
Апеляційний суд звільнив підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдана 5 екс-беркутівців під особисте зобов'

Апеляційний суд звільнив підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдана 5 екс-беркутівців під особисте зобов'язання

Елизавета Драбкина
Київський апеляційний суд, Екс-беркутівці, Беркут, Обмін полоненими
Беркут. Фото: Українське фото
Беркут. Фото: Українське фото

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваним у розстрілі активістів Євромайдану колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" Павлу Аброськіну, Сергію Зінченко, Олегу Янішевському, Олександру Маринченко та Сергію Тамтурі, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів євромайдан на вул. Інститутській в Києві, на особисте зобов'язання.

Таке рішення прийняв суд в суботу, передають Українські Новини.

Захист підозрюваних просив суд скасувати їх арешт і не обирати запобіжний захід.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокуратури - скасував арешт Зінченка, Янишевського і Аброськіна і призначив їм особисте зобов'язання, також змінив домашній арешт Маринченка та нічний домашній арешт Тамтури на особисте зобов'язання.

Підозрювані Маринченко та Тамтура на засіданні були присутні, Зінченко, Янішевський і Аброськін брали участь в розгляді справи шляхом відеоконференцсзв'язку з СІЗО.


На засіданні була присутня частина постраждалих, деякі брали участь через відеозв'язок з апеляційних судів - Львівського, Кропивницького, Вінницького, Рівненського та Хмельницького.

Крім того, суд відмовив у відводі колегії суддів за клопотанням захисту потерпілих та їхніх представників.

Також прокурор Сергій Куций підтвердив, що екс-беркутівці включені в список на обмін полоненими з Росією.

Як повідомляли Українськi Новини, 19 грудня суд відправив під нічний домашній арешт Маринченка.

16 липня суд відпустив Тамтуру з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Також суд продовжив арешт Зінченко, Янишевського і Аброськіна.

Більше новин про: Київський апеляційний суд Екс-беркутівці Беркут Обмін полоненими

Новини
У день обміну полонених можуть звільнити 80 українців, - Денісова 12:24
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
У Зеленського показали перші фото з обміну полоненими 12:05
РосЗМІ заявили про початок обміну полоненими на Донбасі 11:34
"ДНР" і "ЛНР" доставили полонених до місця обміну, - росЗМІ 10:49
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
більше новин
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст 21:04
У відставці Гончарука зацікавлена середня ланка корупціонерів, які залишились без схем заробітку, - експерт 13:15
Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт 14:06
Рішення уряду про зниження тарифів позитивно вплине на рейтинг Зеленського, – соціолог Боровський 14:16
більше новин
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
У багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці: перелік 20:12
Долар на міжбанку стрімко дорожчає другий день поспіль 17:06
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про розстріли активістів Євромайдану 18:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok