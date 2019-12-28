Апеляційний суд звільнив підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдана 5 екс-беркутівців під особисте зобов'язання

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваним у розстрілі активістів Євромайдану колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" Павлу Аброськіну, Сергію Зінченко, Олегу Янішевському, Олександру Маринченко та Сергію Тамтурі, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів євромайдан на вул. Інститутській в Києві, на особисте зобов'язання.

Таке рішення прийняв суд в суботу, передають Українські Новини.

Захист підозрюваних просив суд скасувати їх арешт і не обирати запобіжний захід.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокуратури - скасував арешт Зінченка, Янишевського і Аброськіна і призначив їм особисте зобов'язання, також змінив домашній арешт Маринченка та нічний домашній арешт Тамтури на особисте зобов'язання.

Підозрювані Маринченко та Тамтура на засіданні були присутні, Зінченко, Янішевський і Аброськін брали участь в розгляді справи шляхом відеоконференцсзв'язку з СІЗО.



На засіданні була присутня частина постраждалих, деякі брали участь через відеозв'язок з апеляційних судів - Львівського, Кропивницького, Вінницького, Рівненського та Хмельницького.



Крім того, суд відмовив у відводі колегії суддів за клопотанням захисту потерпілих та їхніх представників.



Також прокурор Сергій Куций підтвердив, що екс-беркутівці включені в список на обмін полоненими з Росією.



Як повідомляли Українськi Новини, 19 грудня суд відправив під нічний домашній арешт Маринченка.

16 липня суд відпустив Тамтуру з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Також суд продовжив арешт Зінченко, Янишевського і Аброськіна.