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28 грудня 2019, субота, 16:22 5
Кабмін 2019-12-28T18:00:03+02:00
Українські Новини
Кабмін схвалив мирову угоду між Україною і "Газпромом"

Кабмін схвалив мирову угоду між Україною і "Газпромом"

Надежда Комендантова
Газпром, Кабмін
Фото: Економіка від Пророка
Фото: Економіка від Пророка

Після того, як Президент України Володимир Зеленський оголосив, що гроші від "Газпрому" вже на українських рахунках, Кабінет Міністрів схвалив підписання мирової угоди між Україною і компанією "Газпром" (Росія).

Дане розпорядження від 27 грудня №1372-р "Про підписання мирової угоди між Україною і "Газпромом" було опубліковано на сайті уряду, передають Українські Новини.

"Схвалити проект мирової угоди у справі за позовом "Газпрому" до України, який розглядається арбітражним трибуналом ad hoc у відповідності з Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі", - йдеться в розпорядженні.

Крім того, цим розпорядженням Кабмін уповноважив Міністра юстиції Дениса Малюську підписати дану мирову угоду.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

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